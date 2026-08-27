One United Properties: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

One United Properties hat am 26.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.52 RON gegenüber 1.38 RON im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 57.88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 375.8 Millionen RON. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 158.3 Millionen RON.

Redaktion finanzen.ch