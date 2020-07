One Tree Planted et le Jane Goodall Institute annoncent un partenariat sur un projet essentiel de restauration en Afrique

Les organismes mondiaux à but non lucratif sont prêts à planter plus de trois millions d'arbres dans les forêts de l'Ouganda

SHELBURNE, Vermont, 14 juillet 2020 /CNW/ - L'organisme à but non lucratif de reboisement One Tree Planted annonce aujourd'hui, la Journée mondiale du chimpanzé, en partenariat avec le Jane Goodall Institute, un organisme communautaire mondial de conservation, le « Wildlife Habitat & Corridor Restoration Project » (projet de restauration de corridor et d'habitat de la faune sauvage). L'initiative permettra de planter plus de trois millions d'arbres, soutenant la restauration à long terme et à grande échelle des forêts du rift Albertin dans l'ouest de l'Ouganda. Aujourd'hui marque aussi le 60e anniversaire du jour où la Dre Jane Goodall a foulé pour la première fois le sol de ce qui est maintenant le Parc national de Gombe Stream, en Tanzanie, pour entreprendre son étude révolutionnaire des chimpanzés sauvages vivant à cet endroit.

Le rift Albertin est un écosystème diversifié qui est crucial pour de nombreuses espèces. C'est aussi un habitat important pour des chimpanzés menacés d'extinction. Il abrite également plus de 50 % des oiseaux, 39 % des mammifères, 19 % des amphibiens et 14 % des reptiles et des plantes du continent africain. Grâce à la mise en commun des ressources et par des efforts conjoints, One Tree Planted et le Jane Goodall Institute comptent restaurer et prendre en charge cette flore et cette faune sauvages essentielles.

« Nous sommes honorés de joindre nos forces à celles du Jane Goodall Institute, un organisme renommé, pour mettre en œuvre un effort de reboisement de cette envergure », soutient Matt Hill, fondateur et ambassadeur en chef de l'environnement à One Tree Planted. « Ce projet nous permet d'influer sur les écosystèmes et les communautés des forêts du rift Albertin, engendrant à terme des avantages importants sur les plans écologiques, socio-économiques et culturels pour cette région. »

Le Jane Goodall Institute, par son approche « Tacare » en matière de conservation axée sur la communauté visant l'ensemble des chimpanzés de l'Afrique, s'affaire à assurer la protection à long terme des chimpanzés sauvages et d'autres populations d'anthropoïdes de même que leur habitat. Pour ce faire, il fait la promotion de la gouvernance locale, de la gestion des ressources naturelles et du développement de subsistances alternatives durables. N'étant pas différent des autres, ce projet est essentiel pour protéger, améliorer et réhabiliter de manière efficace les forêts de l'Ouganda, qui font l'objet d'une multitude de menaces favorisant une dégradation généralisée. Au cours des 25 dernières années, des millions d'hectares de zone forestière ont été détruits en raison de l'impact grandissant de l'établissement humain, de l'agriculture à petite et à grande échelle, de l'exploitation forestière et des incendies. La contribution financière de One Tree Planted appuie de façon importante la réussite à long terme de ces efforts.

« Nous devons protéger les forêts existantes. Nous devons essayer de rétablir les étendues boisées et les terres ceinturant les zones forestières dont la détérioration n'est pas trop avancée, où les graines et les racines enfouies dans le sol peuvent germer et refaire surface, transformant à nouveau ces terres en un écosystème forestier extraordinaire », affirme la Dre Jane Goodall.

La mise en œuvre du Wildlife Habitat & Corridor Restoration Project a quatre principaux objectifs :

Restaurer les zones dégradées du territoire communautaire de la région du rift Albertin de l'Ouganda en plantant des semis natifs cultivés en pépinière avec la participation des communautés locales.

du territoire communautaire de la région du rift l'Ouganda en plantant des semis natifs cultivés en pépinière avec la participation des communautés locales. Régénérer les zones dévastées dans la réserve forestière centrale Kagombe en restaurant immédiatement les fonctions écologiques de ce secteur et en jetant les bases de la remise à long terme de l'étendue boisée dans son état naturel.

dans la réserve forestière centrale Kagombe en restaurant immédiatement les fonctions écologiques de ce secteur et en jetant les bases de la remise à long terme de l'étendue boisée dans son état naturel. Promouvoir les pratiques agroforestières sur le territoire communautaire en sensibilisant les gens sur la manière d'intégrer les arbres à leurs systèmes agricoles, ce qui permettra ultimement de préserver les écosystèmes productifs et de s'adapter au changement climatique.

sur le territoire communautaire en sensibilisant les gens sur la manière d'intégrer les arbres à leurs systèmes agricoles, ce qui permettra ultimement de préserver les écosystèmes productifs et de s'adapter au changement climatique. Accroître la surveillance forestière et l'application de la loi en formant du personnel pour surveiller les étendues boisées au moyen de technologies mobiles, infonuagiques et satellitaires. Cela permettra de consigner plus efficacement les données sur la présence de la faune sauvage, des activités humaines illégales et des menaces qui visent ce site.

Grâce au Wildlife Habitat & Corridor Restoration Project, un total de trois millions de semis sera mis en terre (on prévoit qu'au moins 60 % survivront) et 700 ménages profiteront d'une formation et d'un soutien pour appliquer des pratiques agroforestières durables sur leurs terres. Par ailleurs, au moins une personne de chaque village se trouvant dans la zone couverte par le projet sera formée pour assurer une surveillance forestière.

Pour produire des résultats durables sur le plan de la conservation, il est essentiel de trouver un équilibre entre les objectifs de cette nature et les besoins socio-économiques. À cette fin, le projet continuera de soutenir les subsistances durables de plus de 3 500 ménages grâce à : des poêles à bois plus efficaces ne dégageant aucune fumée, des pratiques agricoles améliorées, la mise sur pied d'entreprises et de programmes de microcrédit administrés par la communauté, et des techniques de production durables qui augmentent les revenus tout en protégeant les forêts. Des groupes CFM (Collaborative Forest Management -- gestion forestière collaborative) seront aussi créés pour assurer la surveillance des étendues boisées et protéger les bassins hydrographiques dans le but d'améliorer l'alimentation des eaux souterraines qui approvisionnent les puits et les ruisseaux où s'abreuvent la faune sauvage et les êtres humains.

L'initiative de restauration des forêts du rift Albertin commencera officiellement en 2020 et se poursuivra jusqu'en 2023.

Pour obtenir plus d'information, veuillez visiter : https://onetreeplanted.org/collections/africa/products/plant-trees-chimpanzees.

À propos de One Tree Planted

One Tree Planted est un organisme à but non lucratif 501(c)(3) qui a pour mission de faciliter la tâche de toute personne souhaitant aider l'environnement en plantant des arbres. Ses initiatives s'étendent à toute la planète et sont réalisées en collaboration avec les communautés locales et des spécialistes avisés de manière à influencer la nature, les gens et la faune sauvage. Le reboisement permet de reconstituer les forêts ravagées par les incendies et les inondations, de rétablir la biodiversité et de créer des emplois, ce qui a une incidence sociale. Les objectifs de nombreux projets se chevauchent, provoquant un ensemble d'avantages qui contribuent à l'atteinte des objectifs de développement durable des Nations Unies. Apprenez-en plus à l'adresse onetreeplanted.org.

À propos du Jane Goodall Institute

Le Jane Goodall Institute (JGI) est un organisme communautaire mondial de conservation fondé en 1977 qui favorise la réalisation de la vision et des travaux de la Dre Jane Goodall dans plus de 23 pays. L'organisme cherche à mieux comprendre et à protéger les chimpanzés et les autres anthropoïdes de même que leur habitat, et aussi à donner aux gens les moyens d'être des citoyens empathiques pour favoriser la conservation du milieu naturel commun. Le JGI tire parti de la recherche, de la collaboration avec les communautés locales, de normes inégalées assurant le bien-être animal et d'un usage innovant de la science et de la technologie pour susciter l'espoir et traduire cet espoir en action pour l'intérêt commun. Par l'entremise de son programme Roots & Shoots destiné aux jeunes de tous âges qui est désormais implanté dans plus de 65 pays, JGI crée une légion d'êtres humains informés et compatissants qui contribue à la création d'un monde meilleur pour l'humanité, les autres animaux et l'environnement commun. Pour obtenir plus d'information sur la Dre Jane Goodall et le Jane Goodall Institute, consultez le site janegoodall.org et suivez JGI sur Facebook, Instagram et Twitter.

