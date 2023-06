One Swiss Bank wird Gewinn im ersten Halbjahr deutlich steigern

Genf (awp) - Die One Swiss Bank wird im ersten Halbjahr 2023 klar mehr Gewinn erwirtschaften als in der entsprechenden Vorjahresperiode. Sowohl der operative Gewinn (EBITDA) als auch der Reingewinn dürften gegenüber dem Vorjahr deutlich zunehmen, wie die Bank am Dienstag mitteilte.

Per Ende Juni 2023 lägen auch die verwalteten Vermögen über dem Niveau von vor einem Jahr. Ausserdem habe sich seit Jahresbeginn auch die regulatorisch geforderte Kapitalausstattung verbessert.

Per Ende 2022 verwaltete die Bank Vermögen in der Höhe von 4,5 Milliarden Franken. Die Bank ist 2021 aus der Fusion von One Swiss Bank mit der früheren Banque Profil de Gestion (BPDG) entstanden.

