One Swiss Bank erwartet 2021 noch höheren Verlust als im Vorjahr

Genf (awp) - Die One Swiss Bank ist letztes Jahr noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2021 werde unter demjenigen des Vorjahres ausfallen. Dies teilte die frühere Banque Profil de Gestion (BPDG) am Montagabend mit.

2020 hatte das Westschweizer Bankhaus einen Fehlbetrag von 2,36 Millionen Franken ausgewiesen. Ein positives Ergebnis vor Abschreibungen und Steuern (EBITDA) bestätige jedoch den Turnaround des Unternehmens, erklärte das Institut. Die unterschiedliche Entwicklung von Ergebnis und operativem Gewinn stehe im Zusammenhang mit der per 1. Juni 2021 vollzogenen Fusion zwischen der One Swiss Bank und BPDG sowie den seinerzeit getätigten Abschreibungen.

Die definitiven Geschäftszahlen würden im März veröffentlicht, hiess es weiter.

ra/