ONE swiss bank-Aktie springt an: Geneviève Berclaz tritt als ONE swiss bank-VRP zurück - Frédéric Binder rückt nach

Geneviève Berclaz tritt von ihrem Posten als Verwaltungsratspräsidentin zurück. Der Generalversammlung werde nun vorschlagen, Frédéric Binder zum neuen Präsidenten zu ernennen, teilte die Bank am Donnerstag mit.

Berclaz war neun Jahre Verwaltungsrätin von ONE, davon zwei Jahre als Verwaltungsratspräsidentin des fusionierten Unternehmens. Sie trete zurück, um sich neuen Aufgaben zu widmen. "Ich habe den Vorsitz von ONE übernommen, um die Fusion, den Integrationsprozess und den Turnaround zu überwachen, die nun alle abgeschlossen sind", wird Geneviève in der Mitteilung zitiert. Da die Bank einen Nettogewinn ausweise, sehe sie ihre Rolle im Verwaltungsrat von ONE als erfüllt an.

Wie die ONE swiss bank weiter bekannt gab, wird ausserdem Hélène Weidmann neu für den Verwaltungsrat der Bank nominiert.

ONE swiss bank-Aktien gewinnen an der SIX zeitweise 5,26 Prozent auf 1,60 Franken.

hr/kw

Genf (awp)