ONE swiss bank-Aktie gibt nach: ONE swiss bank beginnt Gschäft in Dubai

Die Dubaier Niederlassung ist in "ONE swiss Private Wealth" (OSPW) umbenannt worden, wie das Westschweizer Finanzinstitut am Donnerstag mitteilte.

ONE swiss bank hatte im Juni 2021 den Kauf der Falcon Private Wealth in Dubai mitgeteilt. Laut den damaligen Angaben verwaltet die Dubaier Gesellschaft ein Vermögen von rund 500 Millionen Dollar.

Im vergangenen Jahr hatte das Westschweizer Institut die Kundenbeziehungen der Falcon Privatbank übernommen. Falcon hatte seine Private Banking-Aktivitäten im Zuge des Korruptionsskandals rund um den malaysischen Staatsfonds 1MDB 2021 eingestellt.

ONE swiss bank-Aktien notieren an der SIX zeitweise 2,17 Prozent tiefer bei 2,70 Franken.

tp/kw

Genf (awp)