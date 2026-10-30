One Stop Systems gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

One Stop Systems hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.02 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.010 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 32.94 Prozent auf 12.6 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18.8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch