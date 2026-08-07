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07.08.2026 06:37:00
One Stop Systems: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
One Stop Systems hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.29 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.090 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat One Stop Systems im vergangenen Quartal 9.4 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 33.73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte One Stop Systems 14.1 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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