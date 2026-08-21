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21.08.2026 06:37:00
One Software Technologies (OST) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
One Software Technologies (OST) stellte am 19.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.87 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.930 ILS erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat One Software Technologies (OST) mit einem Umsatz von insgesamt 1.39 Milliarden ILS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.11 Milliarden ILS erwirtschaftet worden waren, um 24.86 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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