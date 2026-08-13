One Point One Solutions präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

One Point One Solutions hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.62 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.360 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 1.58 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 690.1 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch