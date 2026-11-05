One Point One Solutions gewährte Anlegern Blick in die Bücher

One Point One Solutions hat sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.70 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.370 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 146.88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 708.7 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.75 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch