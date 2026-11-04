One Mobikwik Systems: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

One Mobikwik Systems hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 0.75 INR. Im letzten Jahr hatte One Mobikwik Systems einen Gewinn von -3.670 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.03 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8.39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.79 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch