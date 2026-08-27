One Media Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

One Media Group liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat One Media Group die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.02 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.010 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6.4 Millionen HKD – eine Minderung von 39.04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10.5 Millionen HKD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch