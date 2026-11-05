One Liberty Properties legte Quartalsergebnis vor

One Liberty Properties hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.04 USD, nach 0.480 USD im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11.91 Prozent auf 26.6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23.8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch