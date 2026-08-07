One Liberty Properties: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

One Liberty Properties gab am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.71 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte One Liberty Properties ein EPS von 0.390 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat One Liberty Properties in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9.98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 27.0 Millionen USD im Vergleich zu 24.6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch