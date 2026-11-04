ONE Gas: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

ONE Gas hat sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.49 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.440 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat ONE Gas 391.3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3.21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 379.1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch