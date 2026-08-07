ONE Gas stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ONE Gas stellte am 04.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0.74 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.530 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ONE Gas in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2.86 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 411.6 Millionen USD im Vergleich zu 423.7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch