ONE CAREER: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

ONE CAREER hat am 13.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 64.87 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ONE CAREER 40.69 JPY je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ONE CAREER im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43.31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.60 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2.51 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch