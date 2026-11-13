ONE CAREER: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

ONE CAREER hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

ONE CAREER hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 18.10 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 12.41 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 25.23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.58 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.98 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch