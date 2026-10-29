One 97 Communications stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

One 97 Communications hat am 26.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3.52 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.330 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 28.48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20.61 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 26.48 Milliarden INR ausgewiesen.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 3.80 INR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 25.09 Milliarden INR belaufen hatte.

Redaktion finanzen.ch