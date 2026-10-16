ONDECK legte Quartalsergebnis vor

ONDECK hat am 15.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 86.18 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -24.520 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 732.8 Millionen JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 244.48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ONDECK einen Umsatz von 212.7 Millionen JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch