ONDE präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0.22 PLN gegenüber 0.240 PLN je Aktie im Vorjahresquartal.

ONDE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 277.3 Millionen PLN abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3.32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 268.4 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch