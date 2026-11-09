OncoTherapy Science: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

OncoTherapy Science veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.70 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei OncoTherapy Science ein EPS von -0.760 JPY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat OncoTherapy Science in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 28.43 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 164.9 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 230.4 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch