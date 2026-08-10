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10.08.2026 06:37:00
OncoTherapy Science informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
OncoTherapy Science hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei -0.72 JPY. Ein Jahr zuvor waren -1.130 JPY je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig standen 170.8 Millionen JPY in den Büchern – ein Minus von 15.25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem OncoTherapy Science 201.5 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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