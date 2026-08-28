Oncopeptides Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Oncopeptides Registered lud am 27.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.14 SEK gegenüber -0.260 SEK im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 62.06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 31.1 Millionen SEK, während im Vorjahreszeitraum 19.2 Millionen SEK ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch