Onconetix hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 76.01 USD. Im Vorjahresquartal hatten -3125.000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 0.1 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 66.67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Onconetix 0.3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch