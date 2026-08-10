Oncolys BioPharma: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Oncolys BioPharma äusserte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 11.87 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Oncolys BioPharma -20.190 JPY je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Oncolys BioPharma mit einem Umsatz von insgesamt 500.0 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.6 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 1651.31 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch