Oncocyte zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Oncocyte hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.31 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.300 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 53.85 Prozent zurück. Hier wurden 0.2 Millionen USD gegenüber 0.5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch