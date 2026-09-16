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16.09.2026 06:37:00

Onco-Innovations: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Onco-Innovations liess sich am 14.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Onco-Innovations die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.06 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Onco-Innovations -0.050 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief

Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.

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Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?

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✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’679.83 13.61 SJBE8U
Short 15’207.78 8.95 SRBCQU
SMI-Kurs: 13’804.28 15.09.2026 17:30:00
Long 13’237.46 19.83 S2BJ7U
Long 12’923.31 13.74 SI7B8U
Long 12’377.39 8.93 S7SB9U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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