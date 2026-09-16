Onco-Innovations: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Onco-Innovations liess sich am 14.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Onco-Innovations die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.06 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Onco-Innovations -0.050 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.ch