Onamba: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Onamba hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 46.43 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 42.17 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 13.17 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.18 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch