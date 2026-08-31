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31.08.2026 20:27:13

ON Semiconductor Aktie News: Anleger schicken ON Semiconductor am Montagabend ins Plus

ON Semiconductor Aktie News: Anleger schicken ON Semiconductor am Montagabend ins Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von ON Semiconductor. Die Aktionäre schickten das Papier von ON Semiconductor nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 74,08 USD.

ON Semiconductor
40.00 CHF -32.75%
Kaufen Verkaufen

Im NASDAQ-Handel gewannen die ON Semiconductor-Papiere um 20:26 Uhr 2,0 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'310 Punkten steht. Die ON Semiconductor-Aktie legte bis auf 74,96 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 73,53 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der ON Semiconductor-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 475'289 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 134,90 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 82,10 Prozent könnte die ON Semiconductor-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 44,58 USD fiel das Papier am 22.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ON Semiconductor-Aktie derzeit noch 39,82 Prozent Luft nach unten.

Für ON Semiconductor-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 03.08.2026 lud ON Semiconductor zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,56 USD, nach 0,41 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,18 Prozent auf 1.60 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.47 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2026 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 4,50 USD je Aktie in den ON Semiconductor-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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