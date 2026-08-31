ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor schiebt sich am Montagnachmittag vor

Die ON Semiconductor-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,0 Prozent auf 74,81 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'252 Punkten steht. Die ON Semiconductor-Aktie legte bis auf 74,92 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 73,53 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 209'725 ON Semiconductor-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (134,90 USD) erklomm das Papier am 04.06.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 80,32 Prozent über dem aktuellen Kurs der ON Semiconductor-Aktie. Am 22.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,58 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der ON Semiconductor-Aktie ist somit 40,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ON Semiconductor am 03.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat ON Semiconductor mit einem Umsatz von insgesamt 1.60 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.47 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 9,18 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 02.11.2026 dürfte ON Semiconductor Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass ON Semiconductor im Jahr 2027 4,50 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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