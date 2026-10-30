ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor am Nachmittag mit roter Tendenz

Die ON Semiconductor-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 4,8 Prozent auf 71,63 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 25'589 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die ON Semiconductor-Aktie bis auf 71,23 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 72,67 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 749'592 ON Semiconductor-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 134,90 USD erreichte der Titel am 04.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 88,34 Prozent Plus fehlen der ON Semiconductor-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,58 USD ab. Mit Abgaben von 37,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 03.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,56 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,41 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.60 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1.47 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von ON Semiconductor wird am 02.11.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 01.11.2027.

In der ON Semiconductor-Bilanz dürfte laut Analysten 2028 5,87 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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