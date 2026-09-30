ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor am Abend mit positiven Vorzeichen

Um 20:26 Uhr sprang die ON Semiconductor-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 76,16 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 27'016 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die ON Semiconductor-Aktie bei 77,15 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 76,16 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 693'241 ON Semiconductor-Aktien den Besitzer.

Am 04.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 134,90 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 77,13 Prozent könnte die ON Semiconductor-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 44,58 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ON Semiconductor-Aktie derzeit noch 41,47 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten ON Semiconductor-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 03.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,56 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ON Semiconductor 0,41 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ON Semiconductor im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.60 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1.47 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 02.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,20 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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