ON Semiconductor Aktie 1117846 / US6821891057
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30.09.2026 16:29:00
ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor behauptet sich am Nachmittag
Die Aktie von ON Semiconductor zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne grosse Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die ON Semiconductor-Aktie zuletzt im NASDAQ-Handel bei 76,02 USD.
Die ON Semiconductor-Aktie bewegte sich um 16:28 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 76,02 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 27'047 Punkten liegt. Bei 77,15 USD erreichte die ON Semiconductor-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze büsste die ON Semiconductor-Aktie bis auf 75,74 USD ein. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 76,16 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 207'116 ON Semiconductor-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 134,90 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die ON Semiconductor-Aktie mit einem Kursplus von 77,45 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2025 auf bis zu 44,58 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die ON Semiconductor-Aktie mit einem Verlust von 41,36 Prozent wieder erreichen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 03.08.2026 hat ON Semiconductor die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,56 USD, nach 0,41 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.60 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.47 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte ON Semiconductor am 02.11.2026 vorlegen.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,20 USD je ON Semiconductor-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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