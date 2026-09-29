ON Semiconductor Aktie 1117846 / US6821891057
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29.09.2026 20:27:13
ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor am Abend nahe Nulllinie
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagabend die Aktie von ON Semiconductor. Mit einem Wert von 75,59 USD bewegte sich die ON Semiconductor-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Die ON Semiconductor-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr bei 75,59 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'786 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die ON Semiconductor-Aktie sogar auf 77,39 USD. Bei 75,12 USD markierte die ON Semiconductor-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 77,12 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'070'340 ON Semiconductor-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2026 auf bis zu 134,90 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 78,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ON Semiconductor-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,58 USD ab. Abschläge von 41,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenausschüttung für ON Semiconductor-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 03.08.2026 hat ON Semiconductor die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,56 USD, nach 0,41 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 1.60 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.47 Mrd. USD umgesetzt.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von ON Semiconductor wird am 02.11.2026 gerechnet.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,20 USD je ON Semiconductor-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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