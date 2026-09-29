ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor zeigt sich am Nachmittag fester

Die ON Semiconductor-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 76,58 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'866 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die ON Semiconductor-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 77,39 USD. Bei 77,12 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 300'135 ON Semiconductor-Aktien.

Am 04.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 134,90 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 76,16 Prozent hinzugewinnen. Am 22.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 44,58 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ON Semiconductor-Aktie 71,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte ON Semiconductor 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. ON Semiconductor liess sich am 03.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,56 USD gegenüber 0,41 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat ON Semiconductor mit einem Umsatz von insgesamt 1.60 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.47 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 9,18 Prozent gesteigert.

ON Semiconductor dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 02.11.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass ON Semiconductor ein EPS in Höhe von 3,20 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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