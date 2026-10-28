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28.10.2026 20:27:13
ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor am Abend mit roten Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von ON Semiconductor. Die ON Semiconductor-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 4,8 Prozent auf 74,91 USD ab.
Die ON Semiconductor-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 4,8 Prozent auf 74,91 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'454 Punkten steht. In der Spitze büsste die ON Semiconductor-Aktie bis auf 74,41 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 76,87 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1'534'122 ON Semiconductor-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 134,90 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ON Semiconductor-Aktie 80,08 Prozent zulegen. Am 22.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,58 USD ab. Derzeit notiert die ON Semiconductor-Aktie damit 68,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ON Semiconductor am 03.08.2026. Das EPS wurde auf 0,56 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ON Semiconductor 0,41 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 1.60 Mrd. USD gegenüber 1.47 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte ON Semiconductor am 02.11.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 01.11.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem ON Semiconductor-Gewinn in Höhe von 3,20 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu ON Semiconductor Corp.
Analysen zu ON Semiconductor Corp.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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