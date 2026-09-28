ON Semiconductor Aktie News: Anleger schicken ON Semiconductor am Montagabend ins Minus

Um 20:26 Uhr rutschte die ON Semiconductor-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,7 Prozent auf 75,91 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'892 Punkten steht. Die ON Semiconductor-Aktie gab in der Spitze bis auf 74,12 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 77,02 USD. Von der ON Semiconductor-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'725'404 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 134,90 USD. Dieser Kurs wurde am 04.06.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 77,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der ON Semiconductor-Aktie. Bei 44,58 USD erreichte der Anteilsschein am 22.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,27 Prozent.

ON Semiconductor-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 03.08.2026 äusserte sich ON Semiconductor zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,56 USD. Im letzten Jahr hatte ON Semiconductor einen Gewinn von 0,41 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.60 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.47 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 02.11.2026 terminiert.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass ON Semiconductor ein EPS in Höhe von 3,20 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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