ON Semiconductor Aktie 1117846 / US6821891057
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28.09.2026 16:29:00
ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor am Montagnachmittag tiefer
Die Aktie von ON Semiconductor gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die ON Semiconductor-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 74,83 USD abwärts.
Die ON Semiconductor-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 3,1 Prozent auf 74,83 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'881 Punkten steht. In der Spitze fiel die ON Semiconductor-Aktie bis auf 74,77 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 77,02 USD. Bisher wurden via NASDAQ 587'473 ON Semiconductor-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 04.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 134,90 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die ON Semiconductor-Aktie mit einem Kursplus von 80,28 Prozent wieder erreichen. Bei 44,58 USD fiel das Papier am 22.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 40,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. ON Semiconductor gewährte am 03.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,56 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ON Semiconductor noch ein Gewinn pro Aktie von 0,41 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.60 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.47 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 02.11.2026 terminiert.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass ON Semiconductor einen Gewinn von 3,20 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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