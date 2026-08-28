ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor tendiert am Freitagabend südwärts

Um 20:26 Uhr fiel die ON Semiconductor-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,3 Prozent auf 72,32 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'400 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte ON Semiconductor-Aktie bei 72,05 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 74,40 USD. Zuletzt wechselten 813'345 ON Semiconductor-Aktien den Besitzer.

Am 04.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 134,90 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die ON Semiconductor-Aktie damit 46,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 44,58 USD erreichte der Anteilsschein am 22.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der ON Semiconductor-Aktie ist somit 38,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten ON Semiconductor-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ON Semiconductor am 03.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,56 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,41 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.60 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1.47 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 02.11.2026 erwartet.

In der ON Semiconductor-Bilanz dürfte laut Analysten 2028 5,85 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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