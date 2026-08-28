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28.08.2026 16:29:00

ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor am Nachmittag mit Einbussen

ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor am Nachmittag mit Einbussen

Die Aktie von ON Semiconductor gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die ON Semiconductor-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 73,64 USD abwärts.

ON Semiconductor
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Die ON Semiconductor-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 73,64 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'521 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die ON Semiconductor-Aktie bisher bei 73,35 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 74,40 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 243'629 ON Semiconductor-Aktien.

Am 04.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 134,90 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 83,19 Prozent könnte die ON Semiconductor-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 44,58 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 39,46 Prozent könnte die ON Semiconductor-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten ON Semiconductor-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. ON Semiconductor liess sich am 03.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,56 USD. Im letzten Jahr hatte ON Semiconductor einen Gewinn von 0,41 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,18 Prozent auf 1.60 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.47 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von ON Semiconductor wird am 02.11.2026 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2028 auf 5,85 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Jirsak / Shutterstock
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