Die ON Semiconductor-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 63,73 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 23'851 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die ON Semiconductor-Aktie bei 64,14 USD. Bei 64,14 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via NASDAQ 248'770 ON Semiconductor-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 134,90 USD. Dieser Kurs wurde am 04.06.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die ON Semiconductor-Aktie somit 52,76 Prozent niedriger. Am 03.12.2025 gab der Anteilsschein bis auf 49,15 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die ON Semiconductor-Aktie mit einem Verlust von 22,89 Prozent wieder erreichen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ON Semiconductor am 02.11.2026. Das EPS wurde auf 0,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,63 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,05 Prozent auf 1.72 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.55 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 08.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ON Semiconductor einen Gewinn von 3,29 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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