ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor am Dienstagabend im Bullenmodus

Die ON Semiconductor-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,6 Prozent auf 78,93 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'507 Punkten liegt. Die ON Semiconductor-Aktie zog in der Spitze bis auf 78,96 USD an. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 74,99 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 982'333 ON Semiconductor-Aktien umgesetzt.

Am 04.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 134,90 USD an. Gewinne von 70,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2025 bei 44,58 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 43,52 Prozent könnte die ON Semiconductor-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 03.08.2026 lud ON Semiconductor zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,56 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,41 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 1.60 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.47 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 02.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 01.11.2027 dürfte ON Semiconductor die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass ON Semiconductor im Jahr 2026 3,20 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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