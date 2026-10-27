ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor schiebt sich am Nachmittag vor

Das Papier von ON Semiconductor legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 4,0 Prozent auf 77,05 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'448 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die ON Semiconductor-Aktie bisher bei 77,06 USD. Bei 74,99 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 320'245 ON Semiconductor-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 134,90 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2026). Mit einem Zuwachs von 75,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2025 bei 44,58 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ON Semiconductor-Aktie 72,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte ON Semiconductor am 03.08.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,56 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ON Semiconductor in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.60 Mrd. USD im Vergleich zu 1.47 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.11.2027 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,20 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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