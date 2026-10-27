|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
27.10.2026 16:29:00
ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor schiebt sich am Nachmittag vor
Die Aktie von ON Semiconductor gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von ON Semiconductor konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 4,0 Prozent auf 77,05 USD.
Das Papier von ON Semiconductor legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 4,0 Prozent auf 77,05 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'448 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die ON Semiconductor-Aktie bisher bei 77,06 USD. Bei 74,99 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 320'245 ON Semiconductor-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 134,90 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2026). Mit einem Zuwachs von 75,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2025 bei 44,58 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ON Semiconductor-Aktie 72,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte ON Semiconductor am 03.08.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,56 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ON Semiconductor in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.60 Mrd. USD im Vergleich zu 1.47 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.11.2027 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,20 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur ON Semiconductor-Aktie
Einstiegschance bei Chip-Aktien? BofA nennt acht Werte rund um NVIDIA und Micron mit Kurspotenzial
ON Semiconductor-Aktie im Aufwind: Deutliches Umsatzwachstum überzeugt
Ausblick: ON Semiconductor stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu ON Semiconductor Corp.
Analysen zu ON Semiconductor Corp.
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: SMI schliesst höher -- DAX schlussendlich in Grün -- Wall Street beendet Handel uneins -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt konnte Gewinne verzeichnen, während der deutsche Leitindex zulegte. Der US-Leitindex bewegte sich kaum. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.