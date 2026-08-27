ON Semiconductor Aktie 1117846 / US6821891057
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27.08.2026 20:27:13
ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor am Donnerstagabend in Grün
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von ON Semiconductor. Im NASDAQ-Handel gewannen die ON Semiconductor-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.
Um 20:26 Uhr stieg die ON Semiconductor-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 73,83 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'438 Punkten liegt. Bei 74,91 USD erreichte die ON Semiconductor-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 74,55 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 588'325 ON Semiconductor-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 134,90 USD erreichte der Titel am 04.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 82,72 Prozent hinzugewinnen. Am 22.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 44,58 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die ON Semiconductor-Aktie mit einem Verlust von 39,62 Prozent wieder erreichen.
ON Semiconductor-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 03.08.2026 legte ON Semiconductor die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1.60 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.47 Mrd. USD umgesetzt.
Am 02.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Den erwarteten Gewinn je ON Semiconductor-Aktie für das Jahr 2028 setzen Experten auf 5,85 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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