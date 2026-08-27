ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor am Nachmittag mit Kursplus

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von ON Semiconductor zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 73,86 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'439 Punkten liegt. Der Kurs der ON Semiconductor-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 74,91 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 74,55 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 211'478 ON Semiconductor-Aktien.

Bei 134,90 USD markierte der Titel am 04.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 82,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,58 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,64 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten ON Semiconductor-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. ON Semiconductor liess sich am 03.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,56 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ON Semiconductor 0,41 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 1.60 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.47 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

ON Semiconductor dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 02.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2028 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,85 USD je ON Semiconductor-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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