ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor zeigt sich am Montagabend freundlich

Um 20:26 Uhr wies die ON Semiconductor-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 74,63 USD nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'196 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die ON Semiconductor-Aktie sogar auf 74,68 USD. Mit einem Wert von 72,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1'092'006 ON Semiconductor-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 134,90 USD. Dieser Kurs wurde am 04.06.2026 erreicht. Derzeit notiert die ON Semiconductor-Aktie damit 44,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,58 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ON Semiconductor-Aktie 67,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

ON Semiconductor liess sich am 03.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,56 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,41 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,18 Prozent auf 1.60 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.47 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 02.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 01.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von ON Semiconductor.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,20 USD je Aktie in den ON Semiconductor-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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