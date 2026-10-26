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26.10.2026 16:29:00
ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor zeigt sich am Nachmittag fester
Die Aktie von ON Semiconductor gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die ON Semiconductor-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 73,61 USD.
Um 16:28 Uhr stieg die ON Semiconductor-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 73,61 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'290 Punkten tendiert. Bei 73,75 USD erreichte die ON Semiconductor-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 72,50 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 488'783 ON Semiconductor-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2026 auf bis zu 134,90 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ON Semiconductor-Aktie 83,26 Prozent zulegen. Am 22.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 44,58 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Am 03.08.2026 hat ON Semiconductor in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,56 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ON Semiconductor 0,41 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.60 Mrd. USD – ein Plus von 9,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ON Semiconductor 1.47 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
ON Semiconductor wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 02.11.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 01.11.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,20 USD je ON Semiconductor-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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