ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor zeigt sich am Mittwochabend fester

Die ON Semiconductor-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 73,36 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'108 Punkten liegt. Der Kurs der ON Semiconductor-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 73,83 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 72,44 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 475'915 ON Semiconductor-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 134,90 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 83,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ON Semiconductor-Aktie. Am 22.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 44,58 USD. Mit Abgaben von 39,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für ON Semiconductor-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. ON Semiconductor liess sich am 03.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,56 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,41 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,18 Prozent auf 1.60 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.47 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2026 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2028 liegen bei durchschnittlich 5,85 USD je ON Semiconductor-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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